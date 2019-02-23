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- atılacak hiç sıradan değil!

İki takım arasındaki son 28 resmi maçta ü atan taraf sadece 3 kez kaybetti. İlk golü bulan takım bu maçların 17’sinden galip ayrıldı... İlk golü atan takımın kaybettiği derbilerin 2'sini , 1'ini ise yaşadı. Atılacak ilk gol bu derbide her zamankinden daha önemli...



Beşiktaş ile Fenerbahçe Pazartesi günü oynanacak derbi maça hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa olmak üzere son 28 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.

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