ilegünü oynanacak derbi maça hazırlanırken, iki takım arasında oynanan sonmüsabakada ilk golü atan takımların sadecekez yenilmesi dikkati çekiyor.biri deolmak üzere sonrandevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.