Beşiktaş ile Fenerbahçe Pazartesi günü oynanacak derbi maça hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa olmak üzere son 28 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.
- Spor
- 23.02.2019
- Gazete
Beşiktaş - Fenerbahçe atılacak ilk gol hiç sıradan değil!
İki takım arasındaki son 28 resmi maçta ilk golü atan taraf sadece 3 kez kaybetti. İlk golü bulan takım bu maçların 17’sinden galip ayrıldı... İlk golü atan takımın kaybettiği derbilerin 2'sini Fenerbahçe, 1'ini ise Beşiktaş yaşadı. Atılacak ilk gol bu derbide her zamankinden daha önemli...
Beşiktaş ile Fenerbahçe Pazartesi günü oynanacak derbi maça hazırlanırken, iki takım arasında oynanan son 28 müsabakada ilk golü atan takımların sadece 3 kez yenilmesi dikkati çekiyor. 24'ü Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası, biri de Süper Kupa olmak üzere son 28 randevuda, öne geçen takım, sahadan 3 kez mağlup ayrıldı.
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