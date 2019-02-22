Galatasaray'ın Benfica ile İstanbul'da oynadığı maçta aleyhine komik bir penaltı çalınmıştı. Dün de Romen hakem Ovidiu Hategan skandal bir karara imza attı. 85. dakikada Emre Akbaba'nın attığı nizami gol geçersiz sayıldı. Hakem Hategan, Emre'nin attığı golden önce Diagne'nin ofsayt olduğu görüşündeydi.
- Spor
- 22.02.2019
- Gazete
Yine hakem skandalı!
İlk maçta tartışmalı penaltı golüyle sahadan yenik ayrılan G.Saray’ın dün Emre Akbaba ile attığı nizami gol güme gitti.
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