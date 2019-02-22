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  • 22.02.2019 15:24
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 15:24

Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dün gece aldıkları sonuçlarla veda ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri için kura çekimi yapıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 eşleşmeleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi.

İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle oluştu.

İŞTE EŞLEŞMELER

Dinamo Kiev-Chelsea
Frankfurt-Inter
Dinamo Zagreb- Benfica
Napoli - Salzburg
Valencia-Krasnodar
Sevilla - Slavia Prag
Arsenal - Rennes
Zenit - Villarreal

MAÇLAR MART'TA
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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