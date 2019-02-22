Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemeyen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.
Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemeyen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi.
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