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  • 22.02.2019 15:07
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 15:07

li eski yıldız hakkında tutuklama kararı

Oynadığı futbol ile bir döneme damgasını vuran 'nin eski yıldızı Nijeryalı Okocha hakkında ülkesinde tutuklama kararı verildi.

Fenerbahçeli eski yıldız hakkında tutuklama kararı

Fenerbahçe'nin unutulmaz 10 numarası Jay Jay Okocha hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Nijerya basınının haberine göre; gelir vergisi borcunu ödemeyen Okocha hakkında Lagos Yüksek Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı ifade edildi.

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