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  • 22.02.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 17:02

'yı 2 yıl Avrupa kupalarından men etti

, 27 Kasım 2018'de oynanan Ajax - maçında çıkan saha olayları sebebiyle Yunan kulübünü 2 yıl Avrupa Kupaları'ndan men etti.

UEFA'dan şok karar! Avrupa kupalarından men etti

Ajax'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada Yunan taraftarlarının çıkardığı olaylar kulübe pahalıya patladı. Atina'da oynanan maçta meşale yakma, sahaya girme, kurallara aykırı organizasyon gibi sebeplerden ötürü, takımın katılıma hak kazandığı 2 yıl men cezası uygulanacak.

Öte yandan kulübe 80 bin dolar da para cezası uygun görüldü.

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