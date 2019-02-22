Taktik&kondisyon idmanı yaptılar

Kartal Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman taktik ve kondisyon ağırlıklı geçti.
ÖZEL KONUKLAR
Bu arada Japon Okulu'nun öğrencileri idmanı izledi. Şenol Güneş konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı.
ÖZEL KONUKLAR
Bu arada Japon Okulu'nun öğrencileri idmanı izledi. Şenol Güneş konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı.
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