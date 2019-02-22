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Taktik&kondisyon idmanı yaptılar

, F.Bahçe maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Çalışmayı Japon öğrenciler de izledi.

Taktik&kondisyon idmanı yaptılar
Kartal Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman taktik ve kondisyon ağırlıklı geçti.



ÖZEL KONUKLAR
Bu arada Japon Okulu'nun öğrencileri idmanı izledi. konuklarıyla bir araya gelerek imza dağıttı.

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