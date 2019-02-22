Cimbom'un Avrupa macerası Lizbon'da son buldu... Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta İstanbul'da 2-1 yenildiği Benfica ile Lizbon'da 0-0 berabere kalınca elendi. 7. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Benfica atağında ceza sahası içinde Cervi'nin vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.
MARCAO'DAN KRİTİK HAMLE
35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.
ÇOK UZAKLARDAN DENEDİ
56'da Feghouli müsait pozisyonda pasını atamadı. 75'de Onyekuru'nun şutu kalecide kaldı. 85. dakikada Emre'nin golü hatalı ofsayt bayrağının kurbanı oldu.
İLK İSABETLİ ŞUT 75. DAKİKADA
G.Saray dün Benfica kalesine isabetli şut göndermekte zorlandı. Sarı- Kırmızılılar, Portekiz temsilcisi karşısında ilk isabetli şutunu 75. dakikada buldu. Onyekuru, Belhanda'nın pasında çerçeveyi buldu ama tabela değişmedi.
MARCAO'DAN KRİTİK HAMLE
35. dakikada sol kanatta topla buluşan Seferovic'in ortasında ceza sahasının ortasında rakibinden önce davranan Marcao yatarak ayağıyla topu kornere gönderdi ve önemli bir gol pozisyonunu önledi.
ÇOK UZAKLARDAN DENEDİ
56'da Feghouli müsait pozisyonda pasını atamadı. 75'de Onyekuru'nun şutu kalecide kaldı. 85. dakikada Emre'nin golü hatalı ofsayt bayrağının kurbanı oldu.
İLK İSABETLİ ŞUT 75. DAKİKADA
G.Saray dün Benfica kalesine isabetli şut göndermekte zorlandı. Sarı- Kırmızılılar, Portekiz temsilcisi karşısında ilk isabetli şutunu 75. dakikada buldu. Onyekuru, Belhanda'nın pasında çerçeveyi buldu ama tabela değişmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.