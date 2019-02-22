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  • 22.02.2019 12:55
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 13:15

'dan 'ye transfer yasağı cezası

, transferlerde usülsüzlük yaptığı nedeniyle İngiliz devi 'ye 2 transfer döneminde transfer yasağı cezası verdi.

FIFA'dan Chelsea'ye şok ceza

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (), İngiliz temsilcisi 'ye transfer yasağı getirdi.

FIFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası verildiği kaydedildi.

FIFA ayrıca Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Londra ekibini 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonu'nu ise 510 bin İsviçre frangı para cezasına çarptırdı.

İtalyan teknik adam Maurizio Sarri yönetimindeki Chelsea, bu yaz ve gelecek sezon ara transfer döneminde futbolcu satabilecek ancak kadrosuna yeni isimler katamayacak.

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