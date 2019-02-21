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  • 22.02.2019 00:29
  • Son Güncelleme: 22.02.2019 00:36

kimdir? Türk mü? Kaç yaşında ve nereli?

Fenerbahçe Zenit maçına damgasını vurdu. Şimdi insanlar sorusuna yanıt arıyor. , kaç yaşında ve nereli? İşte Sardar Azmoun ile ilgili merak edilen detaylar...

Sardar Azmoun kimdir?

Fenerbahçe ve Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geldi. Zenit kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. maça damgasını vuran isimlerden birisi oldu. Maçın ardından futbolseverler internette sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ? ve nereli? İşte Sardar Azmoun ile ilgili merak edilen detaylar...

SARDAR AZMOUN KİMDİR?

Sardar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Azmoun'un ailesi ise Türkmen asıllıdır. Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan'da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan'dan Zenit'e transfer oldu.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit'e deplasmanda 3-1 yenildi. 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler bu skorla turnuvaya veda etti. Ozdoev'in 4. dakikadaki golüyle öne geçen Ruslar, 37'de Sardar Azmoun ile farkı ikiye çıkardı. Mehmet Topal'ın 43. dakikadaki muhteşem füzesiyle skoru 2-1 yaptı. 76. dakikada golün sahibi Mehmet Topal'ın kritik hatasında Azmoun tekrar fileleri buldu. Avrupa'ya veda eden Ersun Yanal'ın ekibi, ligdeki Beşiktaş maçına hazırlanacak.

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