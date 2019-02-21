Fenerbahçe ve Zenit UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşı karşıya geldi. Zenit kendi evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura yükseldi. Sardar Azmoun maça damgasını vuran isimlerden birisi oldu. Maçın ardından futbolseverler internette Sardar Azmoun kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sardar Azmoun Türk mü? Sardar Azmoun kaç yaşında ve nereli? İşte Sardar Azmoun ile ilgili merak edilen detaylar...

SARDAR AZMOUN KİMDİR?

Sardar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran'da dünyaya geldi. Azmoun'un ailesi ise Türkmen asıllıdır. Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan'da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan'dan Zenit'e transfer oldu.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE AVRUPA'YA VEDA ETTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, son 32 turu rövanş maçında Zenit'e deplasmanda 3-1 yenildi. 1-0'lık galibiyetin avantajıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler bu skorla turnuvaya veda etti. Ozdoev'in 4. dakikadaki golüyle öne geçen Ruslar, 37'de Sardar Azmoun ile farkı ikiye çıkardı. Mehmet Topal'ın 43. dakikadaki muhteşem füzesiyle skoru 2-1 yaptı. 76. dakikada golün sahibi Mehmet Topal'ın kritik hatasında Azmoun tekrar fileleri buldu. Avrupa'ya veda eden Ersun Yanal'ın ekibi, ligdeki Beşiktaş maçına hazırlanacak.