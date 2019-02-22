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maçların son 15 dakikasında fileleri 12 kez sarsarken kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise 3 gol atıp 6 gol yiyor.



Beşiktaş ligde 22 hafta geride kalırken en çok golü son 15 dakikada kaydetti. Bu süreçte Kartal 12 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise karşılaşmanın son bölümünde 3 gol atarken kalesinde bu periyotta 6 gol gördü.

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