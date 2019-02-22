



Beşiktaş ligde 22 hafta geride kalırken en çok golü son 15 dakikada kaydetti. Bu süreçte Kartal 12 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise karşılaşmanın son bölümünde 3 gol atarken kalesinde bu periyotta 6 gol gördü.