Beşiktaş ligde 22 hafta geride kalırken en çok golü son 15 dakikada kaydetti. Bu süreçte Kartal 12 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise karşılaşmanın son bölümünde 3 gol atarken kalesinde bu periyotta 6 gol gördü.
- Spor
- 22.02.2019
- Gazete
Beşiktaş ligde 22 hafta geride kalırken en çok golü son 15 dakikada kaydetti. Bu süreçte Kartal 12 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. F.Bahçe ise karşılaşmanın son bölümünde 3 gol atarken kalesinde bu periyotta 6 gol gördü.
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