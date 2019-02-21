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  • Son Güncelleme: 21.02.2019 23:06

'nde Zürih'i rahat geçti!

, son 32 turunda rakibi Zürih'i 3-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Napoli UEFA Avrupa Ligi'nde Zürih'i rahat geçti!

Son 32 Turu'nda İtalyan ekibi , Zürih ile karşılaştı. Napoli, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Zürih'i 3-1 mağlup etmişti. Rövanş karşılaşmasında Napoli konuk ettiği Zürih'i 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

SON 16 TURUNA ADINI YAZDIRDI

Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 43. dakikada ve 75. dakikada Adam Ounas kaydetti. Carlo Ancelotti yönetimindeki Napoli, Zürich'i eleyerek adını son 16 takım arasına yazdırdı.

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