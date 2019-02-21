Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 21.02.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:32

de hareketli dakikalar! - maçı öncesi silah sesleri

- maçı öncesi Galatasaray taraftarlarının bulunduğu meydanda Lizbon polisi havaya ateş açtı.

Galatasaray maçı öncesi silah sesleri...

'ndeki - mücadelesi öncesinde panik yaratan bir olay yaşandı. Maçtan önce Lizbon sokaklarında kümelenen Galatasaray taraftarlarının bulunduğu bölgede Lizbon polisi hafaya ateş açtı.

Polisin bu tavrı taraftarlar arasında kısa süreli paniğe yok açtı. Taraftarlar polisin bu sert uygulamasına anlam veremedi.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriPortekizde hareketli dakikalar! Benfica - Galatasaray maçı öncesi silah sesleri
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar