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  • 21.02.2019 21:53
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 21:55

'nin penaltı isyanı! İşte o pozisyon

'nin son 32 turu rövanşında Zenit ile oynadığı maçın 14. dakikasında 'ın başrolünde olduğu bir hava topu mücadelesinde sarı lacivertlilerin penaltı beklentisi cevap bulmadı. İşte o anlar...

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