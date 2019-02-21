Fenerbahçe'nin UEFAAvrupa Ligi son 32 turu rövanşında Zenit ile oynadığı maçın 14. dakikasında Eljif Elmas'ın başrolünde olduğu bir hava topu mücadelesinde sarı lacivertlilerin penaltı beklentisi cevap bulmadı. İşte o anlar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Saint-Petersburg Stadyumu'nda Rus ekibi Zenit'e konuk oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.