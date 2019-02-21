Benfica - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Benfica GS maçı hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda Benfica'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar ilk karşılaşmada kendi evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olup turu zora sokmuştu. Şimdi birçok taraftar Benfica - Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Benfica GS maçı hangi kanalda? Benfica ile Galatasaray maçına ilişkin merak edilen detayları haberimizde sizin için derledik.

BENFİCA - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Benfica ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda tur mücadelesi için karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma 23:00'da başlayacak ve beIN SPORTS1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?



Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.



Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

SON 6 MAÇTA GALİBİYET YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra Avrupa arenasında çıktığı 6 müsabakayı kazanamadı. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

SARI-KIRMIZILILARDA 5 EKSİK



Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.