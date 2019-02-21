Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı Arsenal evinde Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. İngiliz ekibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında BATE Borisov'u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle BATE Borisov'a 1-0 yenilmişti. Arsenal rövanş karşılaşmasında konuk ettiği BATE Borisov'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı. ARSENAL 3-0 BATE BORİSOV GOLLER: VOLKOV OG (4), MUSTAFI (39), SOKRATIS (61) ARSENAL - BATE BORİSOV İLK 11'LERİ Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh TÜM MANŞETLER