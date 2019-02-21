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  • 21.02.2019 22:54
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 23:08

Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı

Arsenal evinde Belarus ekibi BATE Borisov'u konuk etti. İngiliz ekibi UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşmasında BATE Borisov'u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.

Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle BATE Borisov'a 1-0 yenilmişti. Arsenal rövanş karşılaşmasında konuk ettiği BATE Borisov'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı.

ARSENAL 3-0 BATE BORİSOV

GOLLER: VOLKOV OG (4), MUSTAFI (39), SOKRATIS (61)

ARSENAL - BATE BORİSOV İLK 11'LERİ

Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang

BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh

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