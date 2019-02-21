Arsenal UEFA Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıktı

İngiliz ekibi Arsenal, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında 45. dakikada Stanislav Dragun'un kaydettiği golle BATE Borisov'a 1-0 yenilmişti. Arsenal rövanş karşılaşmasında konuk ettiği BATE Borisov'u 3-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
ARSENAL 3-0 BATE BORİSOV
GOLLER: VOLKOV OG (4), MUSTAFI (39), SOKRATIS (61)
ARSENAL - BATE BORİSOV İLK 11'LERİ
Arsenal: Cech, Lichtsteiner, Mustafi, Koscielny, Monreal, Guendouzi, Xhaka, Mkhitaryan, Ozil, Iwobi, Aubameyang
BATE Borisov: Scherbitski, Rios, Volkov, Filipenko, Filipoviç, Simoviç, Dragun, Miliç, Baha, Stasevich, Skavysh
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.