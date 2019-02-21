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Islam Slimani oynamayacak

Slimani’yi Zenit maçında oynatmayacağını söyleyen , “Forvette Ayew olacak” dedi.

Islam Slimani oynamayacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Avrupa Ligi son 32 turunnda Zenit ile oynanacak rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Yanal, Avrupa'da yollarına devam etmek istedikleri söyledi.

SORUNUMUZ GOL
Yanal, formsuz olan Slimani'yi bugünkü maçta oynatmayacağını belirterek "Forvette büyük bir ihtimalle Ayew oynayacak. " dedi. Yanal ayrıca takım olarak en büyük sorunlarının gol atmak olduğunu ifade etti.

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