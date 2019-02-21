UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda büyük heyecan sürüyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İnter kendi evinde Rapid Wien'i konuk edecek. İnter ve Rapid Wien bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. Avusturya'daki ilk karşılaşmayı İnter, 1-0 kazanarak avantajı kapmıştı. Peki, İnter - Rapid Wien maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte İnter - Rapid Wien karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

İNTER - RAPİD WİEN MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

İnter UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında ilk maçta Rapid Wien'i 1-0 mağlup ederek avantajı kaptı. Bugün İnter, Rapid Wien'i konuk edecek. Şimdi futbolseverler İnter - Rapid Wien maçı hangi kanalda, ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte maça dair dikkat çeken detaylar...

İnter - Rapid Wien karşılaşması 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te beIN Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.

İNTER 4 YIL SONRA SON 16'YA YAKIN

İnter, Avusturya'daki ilk karşılaşmada Rapid Wien'i 1-0 mağlup ederek dört yılda ilk defa son 16'ya ulaşmanın eşiğine geldi. Lautaro Martinez'in cezası, Inter'e ilk turdan avantaj sağlaması için yeterli oldu.