UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda büyük heyecan sürüyor. UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Chelsea kendi evinde Malmö'yü konuk edecek. Chelsea ve Malmö bir üst tura çıkabilmek için mücadele edecek. İlk karşılaşmayı Chelsea, 2-1 kazanarak avantajı kapmıştı. Peki, Chelsea - Malmö maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Chelsea - Malmö karşılaşmasına dair merak edilen detaylar...

CHELSEA - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Chelsea UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasında ilk maçta Malmö'yü 2-1 mağlup ederek avantajı kaptı. Bugün rövanş maçında Chelsea, Malmö'yü konuk edecek. Şimdi futbolseverler Chelsea - Malmö maçı hangi kanalda, ne zaman sorusuna yanıt arıyor. İşte maça dair dikkat çeken detaylar...

Chelsea - Malmö karşılaşması 21 Şubat Perşembe günü saat 23.00'te beIN Sports 4 kanalından yayınlanacak.

CHELSEA İSVEÇ'TEN AVANTAJLI DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Chelsea, Malmö'yü 2-1 mağlup ederken tur için avantajlı skoru aldı.

Chelsea'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Ross Barkley ve 58. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Malmö'nün tek golü 80'de Christiansen'den geldi. Chelsea ile Malmö, 21 Şubat tarihinde Londra'da rövanş maçında bir kez daha karşı karşıya gelecek.