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Başkanı 'tan Alex de Souza'ya müthiş teklif! Yönetim ile takım arasında köprü olacak...

Başkan Koç’un Alex’e direktörlüğü teklifi yaptığı öğrenildi. görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex’e bağlanacak. Takımla yönetim arasındaki köprü olacak.



Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği öğrenildi.

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