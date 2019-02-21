Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği öğrenildi.
- Spor
- 21.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Alex de Souza'ya müthiş teklif! Yönetim ile takım arasında köprü olacak...
Başkan Koç’un Alex’e futbol direktörlüğü teklifi yaptığı öğrenildi. Transfer görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex’e bağlanacak. Takımla yönetim arasındaki köprü olacak.
Geçtiğimiz hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını izleyen ve 7 yıl aranın ardından Fenerbahçe TV'ye çıkarak açıklamalarda bulunan Alex de Souza'ya Sarı-Lacivertli yönetimin çok önemli bir görev için teklif yaptığı bildirildi. Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği öğrenildi.
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