Aslan Benfica’ya hazır Sarı-Kırmızılılar, dün akşam Estadio Luz Stadı’nda yaptığı çalışmayla Benfica maçının hazırlıklarını tamamladı

Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında bugün Benfica'ya konuk olacak olan Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını dün akşam yaptığı idmanla tamamladı. Maçın oynanacağı Estadio Luz Stadı'nda son çalışmasını yapan Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetimdeki idmanda Benfica maçının taktik provasını gerçekleştirdi. İdmanda oyuncularını sık sık uyaran Fatih Terim, çalışma sonrası ile takımla kısa bir toplantı yaptı. Terim, tüm futbolculardan kendilerini Benfica maçına yüzde yüz hazırlamasını talep etti.