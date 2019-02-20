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Trezeguet dünden razı

Mısırlı futbolcu, Sarı-Kırmızılı taraftarların ’ndeki ‘Come to G.Saray’ çağrısına ‘İnşallah’ cevabını verdi. Trezeguet’in bu sözleri heyecan yarattı.

Trezeguet dünden razı
Galatasaray taraftarının Kasımpaşa'nın Mısırlı yıldız futbolcusu Trezeguet'e olan ilgisi bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ne gelen Trezeguet burada Galatasaraylı taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

TRANSFERE YEŞİL IŞIK
Trezeguet tek başına geldiği AVM'de Galatasaraylı birkaç futbolsever tarafından Trezeguet "Come To Galatasaray" tezahüratıyla karşılaştı. Mısırlı futbolcu ise 'İnşallah' diyerek karşılık verdi. in bu sözleri taraftarları heyecanlandırdı.

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