Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 20.02.2019 02:58
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 02:58

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç oynandı. ’ın düdük çaldığı maçta ile Barcelona 0-0 berabere kalırken Liverpool- karşılaşmasında da gol sesi çıkmadı. Rövanş maçları 13 Mart’ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Liverpool, konuk ettiği ile, Barcelona ise deplasmanda 'la golsüz berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, iki karşılaşmayla devam edildi.

Anfield Stadı'nda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayan İngiltere temsilcisi Liverpool, rakibine oranla daha atak oynadığı mücadelede Muhammed Salah ve ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamadı ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Bayern Münihli Joshua Kimmich, maçta gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü ve rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

FIFA kokartlı Türk hakem 'ın yönettiği günün diğer maçında ise İspanya temsilcisi Barcelona, birçok gol pozisyonundan yararlanamadığı mücadelede konuk olduğu Fransa ekibi Olympique Lyon ile 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla iki takım da bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yenilgisizlik unvanını sürdürdü.

İki karşılaşmanın rövanşı da 13 Mart'ta oynanacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriUEFA Şampiyonlar Ligi'nde sessiz gece
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar