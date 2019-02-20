Aslan 1 gün önceden Portekiz’e gitti

Galatasaray, Benfica ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Portekiz'e gitti. Sarı-Kırmızılılar'ın Benfica kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes yer almadı. UEFA listesinde bulunmayan Semih, Mitroglou, Emre Taşdemir ve Reges kafilede yer almadılar.
YÖNETİM TAM KADRO İZLEYECEK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin Benfica ile oynanacak karşılaşmayı tam kadro izleyeceği öğrenildi. Yönetim takıma moral vermek için böyle bir karar aldı.
YÖNETİM TAM KADRO İZLEYECEK
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticilerin Benfica ile oynanacak karşılaşmayı tam kadro izleyeceği öğrenildi. Yönetim takıma moral vermek için böyle bir karar aldı.
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