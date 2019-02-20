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Aslan 1 gün önceden ’e gitti

G.Saray maçı için 1 gün önceden ’e gitti. Linnes kadroda yer almadı.

Aslan 1 gün önceden Portekiz’e gitti
Galatasaray, Benfica ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Benfica ile oynayacağı rövanş karşılaşması için Portekiz'e gitti. Sarı-Kırmızılılar'ın kafilesinde sakatlığı olan Martin Linnes yer almadı. listesinde bulunmayan Semih, Mitroglou, Emre Taşdemir ve Reges kafilede yer almadılar.




YÖNETİM TAM KADRO İZLEYECEK
Başkanı ve yöneticilerin Benfica ile oynanacak karşılaşmayı tam kadro izleyeceği öğrenildi. Yönetim takıma moral vermek için böyle bir karar aldı.

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