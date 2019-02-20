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'a ağır fatura! Trabzonspor yine 'lık oldu

11 farklı para cezası kesilen ’a 321 bin TL’lik fatura çıktı. Taraftarlara verilen bloke cezasının getirdiği kayıp ise 1 milyon TL’yi geçti.

Trabzon’a ağır fatura
Trabzonspor'da yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için arayış devam ederken tarafından verilen cezalarda ciddi bir maddi yükümlülük getirdi. Bordo-Mavililer'e bugüne kadar 11 farklı cezanın kesildi ve toplam ödenen para cezasının 321 bin TL'yi buldu. Tribüne giriş yasakları nedeniyle de Bordo- Mavililer toplam bilet satışlarından da 1 milyon TL'den daha fazla zarar etti.

DOĞAN: TARAFTARDAN AYRI KALIYORUZ
PFDK'nın verdiği cezalara tepki gösteren Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu zor dönemde yanımızda olmaya çalışan taraftarlarımız bu tür cezalar nedeniyle takımdan ayrı kalıyor." dedi. Doğan, "Verilen bu cezaların hiçbir mantığı yok" diyerek kararlarına tepki verdi.

TRABZON YİNE PFDK'LIK OLDU
Bu sezon disiplin olayları nedeniyle 321 bin TL ödeme yapan Trabzonspor, Alanya maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat" ile 'saha olayları' nedeniyle yine PFDK'ya sevk edildi. Taraftarlar PFDK kararlarına isyan etti

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