Trabzonspor'da yaşanan ekonomik sıkıntıların çözümü için arayış devam ederken TFF tarafından verilen cezalarda ciddi bir maddi yükümlülük getirdi. Bordo-Mavililer'e bugüne kadar 11 farklı cezanın kesildi ve toplam ödenen para cezasının 321 bin TL'yi buldu. Tribüne giriş yasakları nedeniyle de Bordo- Mavililer toplam bilet satışlarından da 1 milyon TL'den daha fazla zarar etti.
DOĞAN: TARAFTARDAN AYRI KALIYORUZ
PFDK'nın verdiği cezalara tepki gösteren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu zor dönemde yanımızda olmaya çalışan taraftarlarımız bu tür cezalar nedeniyle takımdan ayrı kalıyor." dedi. Doğan, "Verilen bu cezaların hiçbir mantığı yok" diyerek PFDK kararlarına tepki verdi.
TRABZON YİNE PFDK'LIK OLDU
Bu sezon disiplin olayları nedeniyle 321 bin TL ödeme yapan Trabzonspor, Alanya maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat" ile 'saha olayları' nedeniyle yine PFDK'ya sevk edildi. Taraftarlar PFDK kararlarına isyan etti
DOĞAN: TARAFTARDAN AYRI KALIYORUZ
PFDK'nın verdiği cezalara tepki gösteren Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, "Bu zor dönemde yanımızda olmaya çalışan taraftarlarımız bu tür cezalar nedeniyle takımdan ayrı kalıyor." dedi. Doğan, "Verilen bu cezaların hiçbir mantığı yok" diyerek PFDK kararlarına tepki verdi.
TRABZON YİNE PFDK'LIK OLDU
Bu sezon disiplin olayları nedeniyle 321 bin TL ödeme yapan Trabzonspor, Alanya maçındaki 'çirkin ve kötü tezahürat" ile 'saha olayları' nedeniyle yine PFDK'ya sevk edildi. Taraftarlar PFDK kararlarına isyan etti
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