Bayern Münih - Augsburg maçını yöneten kadın hakem Bibiana Steinhaus kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Geçtiğimiz gün İran'da bir yayıncı Bayern Münih - Augsburg maçını kadın bir hakemin yönettiğini görünce yayını iptal etti. Bu olay oldukça tepki çekti. Yaşanan bu olayın ardından Bibiana Steinhaus'un ismi gündeme geldi. Şimdi insanlar Bibiana Steinhaus kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Bibiana Steinhaus kaç yaşında ve nereli sorusunun yanıtıyla ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BİBİANA STEİNHAUS KİMDİR?

Bibiana Steinhaus 24 Mart 1979 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Babası da eski bir hakemdir. Erkek arkadaşı da bir dönem dünyanın en ünlü hakemleri arasında olan meşhur İngiliz Howard Webb'tir. Boyu 1.81'dir. Asıl mesleği ise polisliktir.

Bibiana Steinhaus, Bundesliga'da futbol maçları yöneten ilk ve tek kadın hakem olarak da tarihe geçti. 40 yaşındaki başarılı hakem, Bundesliga'da sekiz maç yönetti.

İRAN KANALI MAÇI YAYINLANMAKTAN VAZGEÇTİ

İran Devlet kanalı IRIB, bu hafta Bayern Münih ile Augsburg arasında oynanan Bundesliga'nın 22. hafta maçını yayınlayacaktı. Maçı yayınlayacağını da duyurdu. Ancak karşılaşma son anda yayın akışından çıkarıldı. İranlı futbolseverler maçı izleyemedi. Maçın neden yayınlanmadığı da sonradan ortaya çıktı. İran televizyon yetkilileri, maçın hakeminin Bibiana Steinhaus'un yönettiğini öğrenince karşılaşmayı yayınlamaktan vazgeçti.