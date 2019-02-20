Üst üste birbirinden zorlu maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'de yarınki Zenit sınavının hazırlıkları sürüyor... Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, 21 yaş altı takımı oyuncularının da katıldığı belirtildi. Çalışmada futbolcuların çok neşeli olması dikkatleri çekti.
- Spor
- 20.02.2019
- Gazete
Samandıra’da keyifler yerinde
Çok kritik bir viraja giren Sarı-Lacivert-liler yarın çıkacağı Zenit sınavının hazırlıklarını çok neşeli bir çalışmayla sürdürdü.
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