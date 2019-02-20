Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.
- Spor
- 20.02.2019
- Gazete
Comolli getirdi, Yanal gönderiyor! Fenerbahçe’de sezon sonu büyük operasyon var
Yeni sezonda stoper, ön libero, 10 numara ve forvet isteyen tecrübeli hoca, sezon başı Comolli’nin aldığı 11 isimden 7’si için “Mutlaka gönderilsin” dedi.
Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.
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