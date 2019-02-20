Bugünkü
Takvim

getirdi, Yanal gönderiyor! ’de sezon sonu büyük operasyon var

da stoper, ön libero, ve forvet isteyen tecrübeli hoca, sezon başı ’nin aldığı 11 isimden 7’si için “Mutlaka gönderilsin” dedi.



Bir an önce alt sıralardan kurtulmak isteyen Fenerbahçe bir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Yanal öncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriComolli getirdi, Yanal gönderiyor! Fenerbahçe’de sezon sonu büyük operasyon var
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri