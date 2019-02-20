an önce alt sıralardan kurtulmak isteyenbir yandan da yeni sezonun planlamasını yapıyor. Teknik direktör'ın yönetime bu konuda bir rapor sunduğu ve raporun içeriğinin bomba etkisi yarattığı öğrenildi. Alınan bilgilere göreöncelikle takımın omurgasının tamamen değişmesini istiyor.