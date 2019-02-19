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  • 19.02.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 19.02.2019 14:25

nda görev dağılımı yapıldı | MHK'da kim hangi görevde?

() 'nda (MHK) görev dağılımı yapıldı. 'in başkan olduğu Merkez Hakem Kurulu'nda görev dağılımı nasıl oldu? İşte isim isim MHK'da görev dağılımı...

MHK'da görev dağılımı yapıldı!

'den yapılan açıklamaya göre, başkanlığında toplanan MHK'da görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan: Sabri Çelik

Başkan Vekili:

Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Muhittin Boşat

Basın Sözcüsü: Mustafa Çulcu

Mentör Sorumlusu: Ünsal Çimen

Futsal, Plaj Futbolu ve Kadınlar Ligi Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

EPAK Başkanı ve Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

EPAK Yardımcıları: Hakan Sivriservi, Nihat Mızrak

1. Bölge Sorumlusu: Muhittin Boşat

2. Bölge Sorumlusu: Mustafa Çulcu

3. Bölge Sorumlusu: Ferhat Gündoğdu

4. Bölge Sorumlusu: Ünsal Çimen

5. Bölge Sorumlusu: Kamil Abitoğlu

6. Bölge Sorumlusu: Hamza Mısır

7. Bölge Sorumlusu: Hakan Sivriservi

8. Bölge Sorumlusu: Nihat Mızrak

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