Benfica - Galatasaray maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rövanş maçları başlıyor. İlk karşılaşmada evinde 2-1 yenilen Galatasaray, rövanş maçında tur atlamak için sahaya çıkacak. Peki, Benfica - Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte Benfica - Galatasaray maçı ile ilgili detaylar...

BENFİCA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. 21 Şubat Perşembe günü Luz Stadı'nda TSİ 23.00'e başlayacak karşılaşmanın beIN Sports 1 kanalından yayınlanması bekleniyor.

Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarındaki beşinci karşılaşmalarına çıkıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan ilk iki maçı Galatasaray, son iki karşılaşmayı ise Benfica kazandı.

Avrupa arenasında çıktığı son 24 maçın (ön elemeler dahil) sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (7B 15M), bu galibiyetlerin birini Benfica karşısında aldı (Ekim 2015 vs 2-1).

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mevcut formata geçilen 2009/10 sezonundan bu yana son 32 turundan ötesini göremedi (2009/10'da Atletico Madrid'e & 2015/16'da Lazio'ya elendiler). Benfica ise dört kez katıldığı bu turnuvada her sezon en az çeyrek finale yükseldi.

Benfica forması giyen Jonas, Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 deplasman maçında gol sevinci yaşayamadı. Jonas dış sahadaki son golünü Valencia'da oynadığı dönemde PSG filelerine göndermişti (Mart 2013).