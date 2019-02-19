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Kuzeninden şok iddia: öldürüldü

Uçağının ’nde düşmesi sonucu ölen Arjantinli futbolcu ’nın kuzeninden şok iddia: Sala öldürüldü. Onu uçağa bindirenler araştırılmalı…

Korkunç iddia
Fransız Nantes'dan İngiliz takımı 'ye transfer olan Arjantinli Emiliano Sala, yeni takımına katılması için kendisine ayarlanan özel uçağın Manş Denizi'ne düşmesiyle birlikte yaşamını yitirmişti. 'nın cenaze töreninin ardından yerel bir televizyon kanalına konuşan Martin Gatti, "Bu çok kişisel bir bakış açısı ama bana göre Sala öldürüldü. Bunu mahkemenin araştırması gerekiyor. En baştan sonuna kadar her şey araştırılmalı. Uçak düştü ve iki kişi hayatını kaybetti denilerek bu olay kapatılamaz" dedi.



yla ilgili en başından beri 'tutarsızlıklar' gördüğünü söyleyen Gatti, şöyle konuştu: Emiliano'nun uçağa zorla bindirildiğini düşünüyorum. Uçak iyi durumda değil, pilot uçuşa hazır değil ve yalnız. Üstelik gece yola çıkılıyor. Peki Sala'nın temsilcileri neredeydi? Sala'nın uçakta olması gereken temsilcileri neredeydi?...

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