Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı adeta içler acısı... Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi. Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında bu alanın en kötüsü durumunda. Fenerbahçe'nin ardından Alman kulübü Nurnberg ve Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı.
- Spor
- 19.02.2019
- Gazete
Deplasmanda Avrupa’nın en kötüsü
Dış sahada 5 gol atabilen F.Bahçe, Süper Lig ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.
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