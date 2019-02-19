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Deplasmanda Avrupa’nın en kötüsü

Dış sahada 5 gol atabilen F.Bahçe, ve Avrupa’nın 5 büyük liginde bu alanın en kötüsü oldu.

Deplasmanda Avrupa’nın en kötüsü
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'nin deplasman performansı adeta içler acısı... Süper Lig'de şu ana kadar 11 deplasmana çıkan Sarı-Lacivertliler rakip ağlara sadece 5 gol gönderebildi. Kanarya, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi dikkate alındığında bu alanın en kötüsü durumunda. Fenerbahçe'nin ardından Alman kulübü Nurnberg ve Fransız ekibi Amiens 6 golle sıralandı.

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