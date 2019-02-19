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Bu futbol hepimizi mahcup etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu futbol hepimizi mahcup etti” dedi.

Bu futbol hepimizi mahcup etti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini mahcup ettiğini ifade etti. Ağaoğlu, "Ancak bunun üstesinden geleceğiz" dedi. Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Bizler birlikte çıktığımız bu yolda yine yanyana beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.

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