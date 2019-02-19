Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçında sergilenen futbol ve alınan sonucun kendilerini mahcup ettiğini ifade etti. Ağaoğlu, "Ancak bunun üstesinden geleceğiz" dedi. Futbolcuların iyi niyetinden kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, "Bizler birlikte çıktığımız bu yolda yine yanyana beraber yürüyeceğiz" diye konuştu.
- Spor
- 19.02.2019
- Gazete
Bu futbol hepimizi mahcup etti
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Bu futbol hepimizi mahcup etti” dedi.
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