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  • 18.02.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 16:09

cu 'ün herkesi gururlandıran hareketi

Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında altın madalya kazanan milli cumuz hareketi ile gurulandırdı. Selen Gündüz, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya kibar bir hareketle öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada olay yarattı.

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