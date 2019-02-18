Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonasında altın madalya kazanan milli tekvandocumuz Selen Gündüzbayrak hareketi ile gurulandırdı. Selen Gündüz, İran bayrağını Türk bayrağının önüne açmak isteyen sporcuya kibar bir hareketle öyle bir yanıt verdi ki, sosyal medyada olay yarattı.
Dünya Tekwando Federasyonu tarafından düzenlenen WTF 4th President Cup G-2 şampiyonası, Antalya'da tamamlandı.
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