Son haftalarda ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Younes Belhanda, Benfica ile oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "İlk maçta basit hatalar yaptık ve kaybettik. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Skor olarak avantajlı gözükebilirler ama onları eleyip döneceğiz" diye konuştu.
- Spor
- 19.02.2019
- Gazete
Belhanda: Benfica’yı eleyip döneceğiz
Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda, “Benfica bize göre avantajlı gözükebilir ama onları eleyeceğiz” dedi.
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