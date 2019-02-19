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: ’yı eleyip döneceğiz

’ın 10 numarası , “ bize göre avantajlı gözükebilir ama onları eleyeceğiz” dedi.

Benfica’yı eleyip döneceğiz
Son haftalarda ortaya koyduğu futbolla alkış toplayan Younes , ile oynanacak Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçı öncesi umut dolu açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu, "İlk maçta basit hatalar yaptık ve kaybettik. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Skor olarak avantajlı gözükebilirler ama onları eleyip döneceğiz" diye konuştu.

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