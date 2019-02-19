Başakşehir’i tutana aşk olsun Başakşehir, Antalyaspor’u Kudryashov’un golüyle devirdi. Böylece G.Saray ve Beşiktaş’ın kendisine yaklaşma şansına izin vermedi.

Başakşehir, Antalya'dan zaferle dönüyor... Lig lideri Turuncu-Lacivertliler Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek rakiplerine yaklaşma şansı vermedi. 10'da Arda'nın volesinde top kaleci Boffin'de kaldı. 18'de Amilton'un şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.



KUDRYASHOV ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI

Başakşehir 33'te 1-0 öne geçti. Visca'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci topu Kudryashov'a çıkardı. Boffin'le karşı karşıya kalan Rus oyuncunun vuruşuyla Başakşehir deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.



CHİCO TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 2. yarısında Başakşehir oyunun hakimiydi. 78'de Robinho kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Visca'ya verdi. Visca'nın vuruşunda Chico golü önledi. Maçı 1-0 kazanan Başakşehir 6 puanlık farkı korudu.







ÇAVUŞOĞLU DA İZLEDİ

Maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi. Çerçesov'un Başakşehirli Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi. 'dan zaferle dönüyor... Lig lideri'u deplasmanda 1-0 yenerek rakiplerine yaklaşma şansı vermedi. 10'da Arda'nın volesinde top kaleci Boffin'de kaldı. 18'de Amilton'un şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.33'te 1-0 öne geçti. Visca'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci topu Kudryashov'a çıkardı. Boffin'le karşı karşıya kalan Rus oyuncunun vuruşuyla Başakşehir deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.2. yarısında Başakşehir oyunun hakimiydi. 78'de Robinho kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Visca'ya verdi. Visca'nın vuruşunda Chico golü önledi. Maçı 1-0 kazanan Başakşehir 6 puanlık farkı korudu.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi. Çerçesov'un Başakşehirli Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi. TÜM MANŞETLER