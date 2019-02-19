Başakşehir’i tutana aşk olsun

Başakşehir, Antalya'dan zaferle dönüyor... Lig lideri Turuncu-Lacivertliler Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek rakiplerine yaklaşma şansı vermedi. 10'da Arda'nın volesinde top kaleci Boffin'de kaldı. 18'de Amilton'un şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı.
KUDRYASHOV ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI
Başakşehir 33'te 1-0 öne geçti. Visca'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci topu Kudryashov'a çıkardı. Boffin'le karşı karşıya kalan Rus oyuncunun vuruşuyla Başakşehir deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.
CHİCO TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 2. yarısında Başakşehir oyunun hakimiydi. 78'de Robinho kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Visca'ya verdi. Visca'nın vuruşunda Chico golü önledi. Maçı 1-0 kazanan Başakşehir 6 puanlık farkı korudu.
ÇAVUŞOĞLU DA İZLEDİ
Maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi. Çerçesov'un Başakşehirli Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi.
KUDRYASHOV ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLADI
Başakşehir 33'te 1-0 öne geçti. Visca'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci topu Kudryashov'a çıkardı. Boffin'le karşı karşıya kalan Rus oyuncunun vuruşuyla Başakşehir deplasmanda 1-0'lık üstünlük sağladı.
CHİCO TOPU ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Maçın 2. yarısında Başakşehir oyunun hakimiydi. 78'de Robinho kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda topu Visca'ya verdi. Visca'nın vuruşunda Chico golü önledi. Maçı 1-0 kazanan Başakşehir 6 puanlık farkı korudu.
ÇAVUŞOĞLU DA İZLEDİ
Maçı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov birlikte izledi. Çerçesov'un Başakşehirli Fedor Kudriashov'u izlemek için maça geldiği öğrenildi.
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