Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Canlı bilgi yarışması Eleq tarafından yapılan açıklamada, "Merhabalar ve iyi haftalar eleqseverler. Bugünkü ipucu sorumuzun konusu spor. Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay, amatör olarak 1951-52'de kariyerine hangi takımda başladı, kimler biliyor?" denildi." denildi. İşte 18 Şubat Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (18 ŞUBAT 2019)

Soru: Metin Oktay kariyerine hangi takımda başladı?

Cevap: DAMLACIKSPOR

Metin Oktay, 2 Şubat 1936'da İzmir'in Karşıyaka İlçesinde dünyaya geldi. Öğrenimine Karşıyaka Soğukkuyu İlkokulu'nda başladı. Fakat babasının tayini nedeniyle taşınmaları üzerine öğrenimine Alsancak İlkokulu'nda devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İnönü Lisesi'ne gitti; ardından babasının isteğinden ötürü Mithatpaşa Erkek Sanat Enstitü'süne geçti.

Metin Oktay, futbol kariyerine 1951 yılında İzmir'in amatör takımlarından Damlacıkspor'da başladı. Burada 8 numaralı formayı giydi. Oynadığı ilk karşılaşmada iki gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine çekti.1953-1954 yılları arasında Yün Mensucat'ın altyapısında oynamasının ardından 1954-55 sezonu öncesinde İzmirspor'a transfer olarak profesyonel kariyerine başladı. Buradaki tek sezonunda İzmir Profesyonel Ligi şampiyonluğu ve gol krallığı yaşadı.