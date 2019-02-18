2018-2019 sezonunun yarısına kadar Galatasaray forması giyen ancak maç öncesi rahatsızlandığını belirtip maça çıkmayan ve Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz, sezonun ikinci yarısında kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzayı atmıştı. Serdar Aziz olayının yankıları dinmek bilmiyor. Bu kez tepki Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den geldi.