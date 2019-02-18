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  • 18.02.2019 12:35
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 12:50

'in eşi sosyal medyadan ateş püskürdü

Ara transfer döneminde 'dan 'ye transfer olan olayının yankıları dinmiyor. Karın ağrısı şikayetiyle maça çıkmayan ardından eşi ile tatile giden Serdar Aziz günler konuşulmuştu. Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, yaşananların ardından Instagram hesabından verdi veriştirdi.

2018-2019 sezonunun yarısına kadar Galatasaray forması giyen ancak maç öncesi rahatsızlandığını belirtip maça çıkmayan ve Maldivler'e tatile giden Serdar Aziz, sezonun ikinci yarısında kendisini Fenerbahçe'ye bağlayacak sözleşmeye imzayı atmıştı. Serdar Aziz olayının yankıları dinmek bilmiyor. Bu kez tepki Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz'den geldi.

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