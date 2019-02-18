Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman? Spor Toto Süpe Lig'in 22. hafta kapanış maçında Antalyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Liderlik koltuğunda oturan Başakşehir, Antalyaspor deplasmanından iyi sonuçla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Peki, Antalyaspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Antalyaspor - Başakşehir maçının detayları...

ANTALYASPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Başakşehir mücadele edecek. Antalyaspor - Başakşehir maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. Antalya Stadyumu'nda Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yapacak. Dördüncü hakem ise Özgür Yankaya olacak.+

CLİCHY KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

ANTALYASPOR LİDERİ PUANSIZ GÖNDERMEK İSTİYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, lider Medipol Başakşehir ile yapacakları maçta sabırlı oynayıp, kazanan taraf olmak istediklerini söyledi.

Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü konuk edecekleri Medipol Başakşehir karşısında 3 puanı hedeflediklerini bildirdi.

Geçen hafta Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan bir puanla döndüklerini hatırlatan Korkmaz, zorlu deplasmandan kaybetmeden geldikleri için takımın kendine güveni olduğunu anlattı. Bu hafta lig lideri Medipol Başakşehir'i konuk edeceklerini anımsatan Korkmaz, rakiplerinin sahadaki organizasyon, sistem ve oyun planıyla ülkede bu işi en iyi yapan takım olduğunu savundu.

Korkmaz, Medipol Başakşehir maçına kilitlendiklerini belirterek, "Lig lideri Başakşehir'in ne kadar kazanmaya ihtiyacı varsa bizim de var. Çok sabırlı olmamız gerekir. Topun kesinlikle sahibi olmamız lazım. Maç içinde savunmadan hücuma, hücumdan savunmaya geçişleri doğru yapabilirsek istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz. Çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebilirim. Zor geçecek." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı taraftarlara Medipol Başakşehir maçında da takımlarını 90 dakika destekleme çağrısında bulunan Korkmaz, "Bu maçta sabırlı oynayıp, topun sahibi olarak inşallah istediğimizi elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarık Çamdal'ın istedikleri noktaya geldiğinde takıma katkısı olacağını düşündüklerini anlatan Korkmaz, kadro dışı bırakılan Aly Cissokho'nun kulüp yönetimi tarafından affedilmesine ilişkin, bu futbolcunun da ilk 11'de oynamak için çalışacağını dile getirdi.

Bülent Korkmaz, sakatlığı süren Ondrej Celustka'nın ise 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacağını sözlerine ekledi.