Spor Toto Basketbol Ligi ve Euroleague'de mücadele veren Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Jan Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı. Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Beko, yıldız oyuncusu Jan Vesely'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı. 'VESELY HAVAYOLLARI 2020'YE KADAR BİZİMLE' Fenerbahçe Basketbol, resmi Instagram hesabından 'Vesely Havayolları' lakabına atıfta bulunarak eğlenceli bir paylaşımlar sözleşmeyi duyurdu. Paylaşımda 'Merhaba, kaptanınızı konuşuyor. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Vesely Havayolları ile uçuşumuz 2022'ye kadar devam edecektir.' denildi. Kulübün açıklaması şöyle: '2018-19 sezonunda mücadele ettiği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyerek yoluna devam eden ve sezonun ilk kupasını Ankara'da elde ettiği Türkiye Kupası zaferiyle kaldırmayı başaran Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bir yandan da önümüzdeki sezonun kadro yapılanması üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında, kulübümüz ile Jan Vesely arasındaki sözleşmenin 3 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır. Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz.'
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