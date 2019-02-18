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  • 18.02.2019 13:02
  • Son Güncelleme: 18.02.2019 13:07

basketbol takımı Çek pivot ile sözleşme yeniledi

Spor Toto Basketbol Ligi ve Euroleague'de mücadele veren Beko, yıldız oyuncusu 'nin sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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