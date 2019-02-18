Fırtına tepetaklak!

Trabzon evinde Aytemiz Alanyaspor'a teslim oldu. Bordo-Mavililer, üst sıralara tutunmak için çıktığı kritik maçta rakibine 2-0 yenilmekten kurtulamadı. Karışlaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı... İlk yarının en kritik pozisyonu 29. dakikada yaşandı. Trabzonspor'da Caleb Ekuban'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde topu önünde bulan Abdülkadir Ömür, topa sert vurdu. Alanyaspor kalecisi Haydar üstüne gelen topu kontrol etti.
PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI
46'da Ekuban, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltı vuruşunu Rodallega kullandı. Top üst direkten geri geldi. Topu Kolombiyalı ağlara gönderdiği için gol geçersiz sayıldı.
CİSSE'NİN VURUŞU DİREKTE!
51'de Campos'un ortasını arka direkte Cisse tamamladı: 0-1. 68'de Hüseyin'den seken topu Cisse önünde buldu. Yıldız golcü plase vuruşuyla farkı 2'yı çıkardı. 81'de Cisse'nin vuruşu yan direkten geri geldi.
PENALTIYI DİREĞE NİŞANLADI
46'da Ekuban, Welinton'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem 'penaltı' dedi. Penaltı vuruşunu Rodallega kullandı. Top üst direkten geri geldi. Topu Kolombiyalı ağlara gönderdiği için gol geçersiz sayıldı.
CİSSE'NİN VURUŞU DİREKTE!
51'de Campos'un ortasını arka direkte Cisse tamamladı: 0-1. 68'de Hüseyin'den seken topu Cisse önünde buldu. Yıldız golcü plase vuruşuyla farkı 2'yı çıkardı. 81'de Cisse'nin vuruşu yan direkten geri geldi.
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