UEFA’dan CAS kararına şok cevap

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, "CAS'a itirazımız kabul edildi. Avrupa'dan men cezası almayacağız" açıklaması yapmıştı. Dün UEFA'dan şok bir açıklama geldi. İşte açıklama: "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile Galatasaray AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır. UEFA, CAS'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir. CAS kararı, UEFA'nın Finansal Fair Play sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."
- Spor
- 17.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.