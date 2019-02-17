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’dan kararına şok cevap

UEFA’dan CAS kararına şok cevap
G.Saray Başkanı , "CAS'a itirazımız kabul edildi. Avrupa'dan men cezası almayacağız" açıklaması yapmıştı. Dün 'dan şok bir açıklama geldi. İşte açıklama: "CAS kararı sonucu, Kulüp Finansal Kontrol Organı Araştırma Birimi ile AŞ arasında 13 Haziran'da varılan anlaşma yürürlükte kalmaktadır. UEFA, 'ın vermiş olduğu kararı detaylarıyla analiz edecektir. CAS kararı, UEFA'nın sisteminin hedeflerini şüpheye düşürmez."

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