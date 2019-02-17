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  • 17.02.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 12:33

Olympique - maçını yönetecek hakem belli oldu

, kokartlı hakem 'ı UEFA son 16 turunda Fransa'nın Olympique ile İspanya temsilcisi 'nın karşı karşıya geleceği maçta görevlendirdi.

Dev maçın hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çakır, 19 Şubat Salı günü TSİ 23.00'te Fransa'nın şehrindeki Lyon Stadı'nda oynanacak maçta düdük çalacak.

'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarik Ongun yapacak. Dördüncü hakemliği ise üstlenecek.

Karşılaşmada, Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie Video Yardımcı Hakem (VAR), Jochem Kamphuis ise Video Yardımcı Hakem Asistanı olarak görev alacak.

Cüneyt Çakır, bu karşılaşma ile 41. maçını yönetmiş olacak.

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