Erzurumspor - Sivasspor maç sonucu: 4-2

Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Uğur Çiftçi'nin Lokman'a yaptığı hareket sonrası hakem Bülent Yıldırım VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Scuk, Erzurumspor'u 1-0 öne geçirdi. Sivasspor'un Rybalka ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı ve 15. dakikada skor 1-1'e geldi. Eduok, 30. dakikada Erzurumspor'u yeniden öne taşıdı, 2-1. Sivasspor, Hakan Arslan'ın 56. dakikada kaydettiği golle beraberliği yakaladı: 2-2. Erzurumspor, Sivasspor'un beraberlik golünden 4 dakika sonra yine öne geçti. Ev sahibinde Eduok, skoru 3-2'ye getiren golü attı. Erzurumspor, Obertan'ın 72'de attığı golle skoru 4-2'ye getirdi. Müsabaka bu skorla sona ererken Erzurumspor, tam 8 hafta sonra ligde galip geldi.

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