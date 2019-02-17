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  • 17.02.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 11:52

- derbisi ne zaman oynanacak?

ile arasında oynanacak karşılaşmanın tarihi belli oldu. 'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklaamya göre, ligin 23. haftasında oynanacak derbinin saati de belirlendi. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

- derbisi ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında merakla beklenen derbinin tarihi belli oldu. İki ezeli rakip arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 25 Şubat Pazartesi saat 21.00'de gerçekleştirilecek.

İLK KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'la sahasında 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya taraftar desteğiyle iyi başlayan ve pozisyonlara giren Fenerbahçe, 40. dakikada Ryan Babel'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-0 geride gitti.

İkinci yarıda 71. dakikada Andre Ayew'le eşitliği yakalayan sarı-lacivertliler, galibiyet golünü bulamadı ve sahadan 1-1'lik skorla ayrıldı.

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