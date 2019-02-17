Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor.
- Spor
- 17.02.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.