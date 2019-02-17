Bugünkü
Takvim

Ligde 15. sırada olan için tehlike çanları çalıyor

Kanarya, beraberliğiyle girdabın içine girdi. Kalan 12 maç F.Bahçe’nin kaderini tayin edecek. ve yapılan ler kötü gidişe çare olamadı. F.Bahçe 12 maçın 6'sını deplasmanda oynayacak.



Fenerbahçe, Konyaspor beraberliğinin ardından düşme korkusunu daha yakından hissetmeye başladı. Süper Lig'de 15. sıraya kadar inen Sanı- Lacivertliler düşme basamağının sadece 1 yukarsında yer alırken tehlike sinyalleri daha yakından duyuluyor. Kalan 12 maç öncesi puan cetvelindeki durum can sıkıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriLigde 15. sırada olan Fenerbahçe için tehlike çanları çalıyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri