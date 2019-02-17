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Kırmızıda geçemiyor

10 kişilik Konya’ya 2 puan bırakan Fener, bu sezon rakiplerinin eksik kaldığı 5 maçta 1 kez kazandı...

Kırmızıda geçemiyor
Konyaspor'un 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı maçta sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon rakiplerinin eksik kaldığı 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerinin kırmızı gördüğü maçlarda sadece Göztepe'yi yenen Kanarya; Kayseri'ye mağlup olurken Beşiktaş, G.Saray ve Konya'yla berabere kaldı.

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