Kırmızıda geçemiyor 10 kişilik Konya’ya 2 puan bırakan Fener, bu sezon rakiplerinin eksik kaldığı 5 maçta 1 kez kazandı...

Konyaspor'un 60 dakikadan fazla 10 kişi oynadığı maçta sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, bu sezon rakiplerinin eksik kaldığı 5 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Rakiplerinin kırmızı gördüğü maçlarda sadece Göztepe'yi yenen Kanarya; Kayseri'ye mağlup olurken Beşiktaş, G.Saray ve Konya'yla berabere kaldı.