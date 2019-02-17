Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman? Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladığı son 11 maçta kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, en son Mart 1962'de Galatasaray'dan gol yememişti. Süper Lig'e 29 kez karşılaşan iki takımda galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Galatasaray bu maçların 18'inden galip ayrılırken, Kasımpaşa beş maç kazanabildi. Peki, Kasımpaşa - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmanın detayları...

KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa - Galatasaray maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise Halil Umut Meler.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

* Kasımpaşa ve Galatasaray, Süper Lig'de 29 kez karşılaştı. Galatasaray bu maçların 18'inden galip ayrılırken, Kasımpaşa beş maç kazanabildi (6B).

* Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırladığı son 11 maçta kalesini gole kapatamayan Kasımpaşa, en son Mart 1962'de Galatasaray'dan gol yememişti.

* Kasımpaşa ile Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaştığı son 10 maçta toplam 38 gol atıldı (maç başına 3,8 gol). Ağustos 1963'ten bu yana, iki takımın Süper Lig'deki hiçbir maçı golsüz tamamlanmadı.

* Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısının en golcü takımı olan Kasımpaşa (37), ikinci devrede en az gol atan takım konumunda (1).

* Galatasaray bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (41) ve en yüksek gole çevirme yüzdesine sahip takım (%18). Kasımpaşa ise bu sezon en fazla gol yiyen birinci (37) ve kalesinde en fazla şut gören ikinci takım (322).

* Bu sezon Süper Lig'de en az faul yapan birinci (Galatasaray- 259) ve üçüncü (Kasımpaşa- 281) takım bu maçta karşılaşacak.

* Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Süper Lig'in ikinci yarısında en fazla isabetli pas atan (269) ve en fazla ikili mücadele kazanan (42) oyuncu oldu.

* Bu sezon ligin en fazla şut pası atan ismi olan Trezeguet (55), bunların %29'unu ligin ikinci yarısında kaydetti (16). Mısırlı oyuncunun ligin ikinci yarısında bir asisti var.

SON 10 MAÇTIR GALATASARAY ÜSTÜN

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçta sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Aslan geride kalan 10 müsabakada rakibini 6 kez mağlup ederken, 3 kez de Paşa sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede ise kazanan taraf çıkmadı.

CİMBOM LİGDE 7 MAÇTIR YENİLMİYOR

Süper Lig'de son mağlubiyetini Beşiktaş karşısında alan Galatasaray, bu karşılaşmadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Sarı-kırmızılılar o maçtan sonra oynadığı 7 müsabakada 4 galibiyet elde ederken, 3 kez de berabere kaldı. Bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe ve Trabzonspor'u mağlup ederken, Ç. Rizespor, Başakşehir ve Alanyaspor ile berabere kaldı.

LİGDEKİ 4 MAĞLUBİYET DEPLASMANDA

Galatasaray, bu sezon ligde aldığı mağlubiyetlerin hepsini deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar dış sahada oynadığı 10 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Aslan Trabzonspor, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş'a 3 puan kaptırdı. Cimbom bu müsabakalarda toplamda 16 puan kaybetti.

MBAYE DİAGNE ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne için Kasımpaşa karşılaşmasının ayrı bir yeri bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Paşa'dan sarı-kırmızılılara transfer olan Diagne, görev bulması halinde eski takımın karşı mücadele edecek. Cimbom bu transfer için kasasından 10 milyon Euro çıkardı. Başarılı futbolcu, Kasımpaşa'da 34 lig maçında 32 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

MARİANO CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı öncesinde 1 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcu Mariano, Paşa karşısında sarı kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Akhisarspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

KASIMPAŞA'DAKİ MAÇLAR

İki ekip, bugünkü maçın yapılacağı Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda daha önce 8 kez karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2009-2010 sezonundan bu yana rakiplerini ağırladığı stadında Galatasaray'ı sadece 2 kez yenebildi. Galatasaray, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4 kez galip gelirken, taraflar 2 kez de eşitliği bozamadı.

Lacivert-beyazlıların söz konusu müsabakalarda attığı 11 gole, sarı-kırmızılılar 16 golle yanıt verdi.

Geçen sezon bu statta yapılan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi.

Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı'ndaki maçta 4-0 galip geldi.