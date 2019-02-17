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  • 17.02.2019 16:08
  • Son Güncelleme: 17.02.2019 16:08

Süper Lig ve maç sonuçları! STSL 22. hafta

Süper Lig , günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ligin 22'nci hafta maçları yarın tamamlanacak. Puan durumu tablosuna göre, Başakşehir liderlik koltuğunda oturuyor. Bugünün son maçı Kasımpaşa ile Galatasaray arasında olacak. Yarın ise lider Başakşehir, Antalya deplasmanına çıkacak. İşte ve maç sonuçları...

Ligde zirve yarışı sürüyor

Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçları cuma günü başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak ligin 22. haftasında bir maç eksiğiyle Başakşehir 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başakşehir ile arasında 6 puan olan Galatasaray ise 39 puanla 2. sırada. Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak Başakşehir farkını indirmek isteyecek. Peki, Süper Lig'in maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 22. hafta ve maç sonuçları...

SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)

O G B M A Y AV P
1 Başakşehir 21 13 6 2 32 11 21 45
2 Galatasaray 21 11 6 4 41 23 18 39
3 Beşiktaş 22 11 6 5 42 27 15 39
4 Yeni Malatyaspor 22 9 7 6 34 25 9 34
5 Konyaspor 22 8 10 4 29 23 6 34
6 Trabzonspor 21 9 6 6 37 30 7 33
7 Sivasspor 22 8 7 7 32 32 0 31
8 Kasımpaşa 21 9 2 10 38 37 1 29
9 Antalyaspor 21 8 5 8 22 30 -8 29
10 Rizespor 22 5 10 7 27 30 -3 25
11 Göztepe 21 8 1 12 23 27 -4 25
12 Alanyaspor 21 7 4 10 20 26 -6 25
13 Kayserispor 21 6 7 8 18 27 -9 25
14 Bursaspor 22 4 12 6 19 23 -4 24
15 Fenerbahçe 22 5 9 8 23 29 -6 24
16 Ankaragücü 22 7 3 12 20 35 -15 24
17 BB Erzurumspor 22 4 9 9 23 29 -6 21
18 Akhisarspor 22 4 6 12 21 37 -16 18

15 ŞUBAT CUMA

Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1 - 2

16 ŞUBAT CUMARTESİ

Akhisarspor - Ankaragücü: 0 - 0

Bursaspor - Rizespor: 0 - 2

Fenerbahçe - Konyaspor: 1 - 1

17 ŞUBAT PAZAR

BB Erzurumspor - Sivasspor: 4 - 2

Trabzonspor - Alanyaspor: (Şu an oynanıyor)

Kayserispor - Göztepe: (Şu an oynanıyor)

Kasımpaşa - Galatasaray:

18 ŞUBAT PAZARTESİ

Antalyaspor - Başakşehir:

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