Süper Lig'de zirve yarışı sürüyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta maçları cuma günü başladı. Bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanacak ligin 22. haftasında bir maç eksiğiyle Başakşehir 45 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Başakşehir ile arasında 6 puan olan Galatasaray ise 39 puanla 2. sırada. Galatasaray, bu akşam Kasımpaşa deplasmanından galibiyetle ayrılarak Başakşehir farkını indirmek isteyecek. Peki, Süper Lig'in maç sonuçlarına göre hangi takım kaçıncı sırada? İşte Süper Lig 22. hafta puan durumu ve maç sonuçları...
SÜPER LİG PUAN DURUMU (22. HAFTA)
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1
|Başakşehir
|21
|13
|6
|2
|32
|11
|21
|45
|2
|Galatasaray
|21
|11
|6
|4
|41
|23
|18
|39
|3
|Beşiktaş
|22
|11
|6
|5
|42
|27
|15
|39
|4
|Yeni Malatyaspor
|22
|9
|7
|6
|34
|25
|9
|34
|5
|Konyaspor
|22
|8
|10
|4
|29
|23
|6
|34
|6
|Trabzonspor
|21
|9
|6
|6
|37
|30
|7
|33
|7
|Sivasspor
|22
|8
|7
|7
|32
|32
|0
|31
|8
|Kasımpaşa
|21
|9
|2
|10
|38
|37
|1
|29
|9
|Antalyaspor
|21
|8
|5
|8
|22
|30
|-8
|29
|10
|Rizespor
|22
|5
|10
|7
|27
|30
|-3
|25
|11
|Göztepe
|21
|8
|1
|12
|23
|27
|-4
|25
|12
|Alanyaspor
|21
|7
|4
|10
|20
|26
|-6
|25
|13
|Kayserispor
|21
|6
|7
|8
|18
|27
|-9
|25
|14
|Bursaspor
|22
|4
|12
|6
|19
|23
|-4
|24
|15
|Fenerbahçe
|22
|5
|9
|8
|23
|29
|-6
|24
|16
|Ankaragücü
|22
|7
|3
|12
|20
|35
|-15
|24
|17
|BB Erzurumspor
|22
|4
|9
|9
|23
|29
|-6
|21
|18
|Akhisarspor
|22
|4
|6
|12
|21
|37
|-16
|18
15 ŞUBAT CUMA
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: 1 - 2
16 ŞUBAT CUMARTESİ
Akhisarspor - Ankaragücü: 0 - 0
Bursaspor - Rizespor: 0 - 2
Fenerbahçe - Konyaspor: 1 - 1
17 ŞUBAT PAZAR
BB Erzurumspor - Sivasspor: 4 - 2
Trabzonspor - Alanyaspor: (Şu an oynanıyor)
Kayserispor - Göztepe: (Şu an oynanıyor)
Kasımpaşa - Galatasaray:
18 ŞUBAT PAZARTESİ
Antalyaspor - Başakşehir:
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