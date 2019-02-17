Finalin adı: Efes-Fener Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş’ı yendi ve finale çıktı. Efes’in finaldeki rakibi ise Türk Telekom’u eleyen Fenerbahçe oldu. Efes-F.Bahçe maçı bugün saat 19.00’da başlayacak.

BAsketbolda Türkiye Kupası'nda finalin adı: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko oldu. Dün Ankara'da oynanan yarı final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı 78-70 yenerek adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Yarı finalde akşam oynanan maçta ise Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler böylelikle Anadolu Efes'in Türkiye Kupası Finali'ndeki rakibi oldu. Efes ile Fenerbahçe arasındaki final maçı bugün saat 19.00'da Ankara'da oynanacak. Karşılaşma tivibuspor'dan naklen yayınlanacak. Bu iki takım geçen sezon da kupa finalinde karşılaşmış ve maçı Anadolu Efes kazanmıştı.