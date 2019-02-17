Bugünkü
Takvim

Finalin adı: Efes-Fener

Türkiye Kupası yarı finalinde Anadolu Efes, Beşiktaş’ı yendi ve finale çıktı. Efes’in finaldeki rakibi ise Türk Telekom’u eleyen Fenerbahçe oldu. Efes-F.Bahçe maçı bugün saat 19.00’da başlayacak.

Finalin adı: Efes-Fener
BAsketbolda Türkiye Kupası'nda finalin adı: Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko oldu. Dün Ankara'da oynanan yarı final maçında Anadolu Efes, Beşiktaş78-70 yenerek adını finale yazdıran ilk takım olmayı başardı. Yarı finalde akşam oynanan maçta ise Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 mağlup etti. Sarı- Lacivertliler böylelikle Anadolu Efes'in Türkiye Kupası Finali'ndeki rakibi oldu. Efes ile Fenerbahçe arasındaki final maçı bugün saat 19.00'da Ankara'da oynanacak. Karşılaşma tivibuspor'dan naklen yayınlanacak. Bu iki takım geçen sezon da kupa finalinde karşılaşmış ve maçı Anadolu Efes kazanmıştı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFinalin adı: Efes-Fener
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri