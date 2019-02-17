NBA All Star'da Yükselen Yıldızlar maçında Cedi Osman'lı Dünya Karması, ABD Karması'na 161-144 mağlup oldu. Cedi Osman 15 dakika sahada kalırken 2 sayı 3 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ile oynadı.
Ancak yıldız basketbolcunun ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu. Maça bir tarafında Türk bayrağı diğer tarafında Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya'da doğdum. Bugün Türkiye'yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor" dedi. Cleveland Cavaliers formasını giyen Cedi Osman'a büyük övgü vardı:
Twitter yorumları:
HELAL olsun sana Cedi.
SEN NBA'de Türklüğünle gurur duydun, çakma vatan sevgisi olanlardan değilsin.
GEÇMİŞTE milli takıma gelmekten kaçanlar bugün vatansever gibi davransa da herkes onları biliyor.
CEDİ Osman dualarımız seninle.
MEHMET ÖZ DE FORMA GİYDİ
ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının başında gelen NBA All Star karşılaşmasında sahaya çıktı. NBA ünlüler takımında yer alan Öz'ün yanı sıra eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi ünlü isimlerde etkinlikte yer aldı.
Ancak yıldız basketbolcunun ayakkabısı sosyal medyada gündem oldu. Maça bir tarafında Türk bayrağı diğer tarafında Makedonya bayrağı olan ayakkabılarla çıkan Cedi Osman, "Ben Makedonya'da doğdum. Bugün Türkiye'yi temsil ediyorum. İki bayrağın ayakkabımın üzerinde yer alması onları temsil ettiğimi ve onlara olan sevgimi gösteriyor" dedi. Cleveland Cavaliers formasını giyen Cedi Osman'a büyük övgü vardı:
Twitter yorumları:
HELAL olsun sana Cedi.
SEN NBA'de Türklüğünle gurur duydun, çakma vatan sevgisi olanlardan değilsin.
GEÇMİŞTE milli takıma gelmekten kaçanlar bugün vatansever gibi davransa da herkes onları biliyor.
CEDİ Osman dualarımız seninle.
MEHMET ÖZ DE FORMA GİYDİ
ABD'de yaşayan kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, dünyanın en önemli spor organizasyonlarının başında gelen NBA All Star karşılaşmasında sahaya çıktı. NBA ünlüler takımında yer alan Öz'ün yanı sıra eski Amerikan futbolcusu Steve Smith, komedyen Amanda Seales, aktör Mike Colter, rap şarkıcısı Quavo gibi ünlü isimlerde etkinlikte yer aldı.
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